На Майдане Независимости сметают МАФы: фото зачисток

В Киеве продолжают демонтировать МАФы, установленные с нарушениями. 27 мая зачистку сооружений начали в переходе на майдане Независимости.

Об этом в Facebook сообщил глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич.

"Массовое разрушение торговых площадей. Кто-то из предпринимателей успел, а кто не успел вынести имущество", - утверждает Доротич.

В переходе много мусора, который убирают коммунальщики.

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В течение прошлой недели коммунальщики демонтировали 179 незаконно размещенных сооружений на улицах столицы. Больше всего демонтированных элементов было в Дарницком, Шевченковском и Печерском районах.

Перед демонтажем инспекторы благоустройства всегда вносят предписание владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы. И только при отсутствии таких документов КП "Киевблагоустройство" проводит демонтаж.