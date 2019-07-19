На Киевщине за взятки задержали чиновника

В Борисполе проверяют чиновников. Фото: прокуратура

В Борисполе Киевской области на взятке задержали чиновника.

В ходе досудебного расследования установили, что один из заместителей городского головы Борисполя в сговоре с другими должностными лицами организовал преступную схему по вымогательству и получению взяток от предпринимателей, сообщает прокуратура Киевской области.

Чиновники требовали деньги за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказания услуг, поставки товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

Полученные незаконным путем деньги разделялись между работниками городского совета.

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"Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства ее должностных лиц продолжаются обыски. Готовится вручения должностным лицам сообщений о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц)", - говорится в сообщении.

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