На Киев надвигается мощный шторм

В Киеве ожидается сильный ветер. Фото: pixabay.com

В среду, 2 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидается шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве днем порывы ветра 15-18 м/с - первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться из-за сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.