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вторник, 13 августа 2019 20:31

На Киев надвигается мощная гроза

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На Киев надвигается мощная гроза
Диденко предупредила киевлян о страшной непогоде. Фото: zmi.ck.ua

Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей Киева о сильной грозе со шквалами и градом.

Диденко советует переждать непогоду в помещении, и не оставлять автомобили возле деревьев и билбордов. Об этом синоптик написала в Facebook.

"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными. Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - говорится в сообщении.

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8 августа в Киеве прошел мощный ураган. Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги.

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