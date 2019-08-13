На Киев надвигается мощная гроза

Диденко предупредила киевлян о страшной непогоде. Фото: zmi.ck.ua

Синоптик Наталья Диденко предупредила жителей Киева о сильной грозе со шквалами и градом.

Диденко советует переждать непогоду в помещении, и не оставлять автомобили возле деревьев и билбордов. Об этом синоптик написала в Facebook.

"Серьезные атмосферные заявки на ливень, грозу, бурю и град - уже недалеко от Киева. Учитывая значительные температурные контрасты - будьте очень внимательными. Как только грянет, закройте окна и, если вы на улице, переждите непогоду в ближайшем помещении. Автомобиль откатите от старого дерева или билборда", - говорится в сообщении.

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8 августа в Киеве прошел мощный ураган. Ветер повалил деревья и повредил дома. Ливень залил подземные переходы и автодороги.