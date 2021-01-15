На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии

В Киеве, 15 января, в центре города столкнулись сразу 9 автомобилей.
Серьезных повреждений автомобили не получили, пишет dtp.kiev.ua. На фото видно, что они стоят на большом расстоянии друг от друга.
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Причиной ДТП могла стать скользкая дорога, потому что ее почистили не на всех участках.
На месте работают патрульные и выясняют обстоятельства аварии.
В Софиевской Борщаговке под Киевом водитель Ford на скорости вылетел на встречку, пролетел 2 полосы и на тротуаре сбил 35-летнюю женщину. Остановиться смог, когда врезался в знак "Пешеходный переход". С места аварии не убегал, дождался полиции и "скорой". Выяснилось, за руль сел пьяный.
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