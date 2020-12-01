На Академгородке автотрафик улучшат многоуровневой развязкой

На месте светофорного объекта на пересечении просп. Академика Палладина с бульв. Академика Вернадского и ул. Академика Ефремова планируют построить разноуровневою транспортную развязку. Это предусмотрено Генпланом города.

Кроме того, удлинят ул. Чернобыльскую до ул. Подлесная, сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на Киевгенплан.

Автор: bigkyiv.com.ua В Киеве на просп. Палладина построят многоуровневую развязку

"Одна из крупнейших в Киеве интенсивностей автомобильного движения наблюдается на проспекте Академика Палладина - более 50 тысяч автомобилей в сутки в одном направлении. Пропускная способность новой транспортной развязки в разных уровнях более чем в два раза выше, чем у перекрестка со светофорным регулированием", - отметил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

По подсчетам транспортной модели, развязка обеспечит пропуск прямых потоков транспортных средств по просп. Академика Палладина, бульв. Академика Вернадского и ул. Академика Ефремова.

"ТЭО решения уже разработаны, и в ближайшие несколько лет ее планируют построить", - добавил Броневицкий.

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В Киеве открыли проезд по 2 обновленным путепроводам - на пересечении ул. Богатырской с Оболонского просп. и просп. Степана Бандеры.