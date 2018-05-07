На 3 дня ограничат движение на съезде с Южного моста столицы

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 387
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2232
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 8082
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1224
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1404
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 234
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2043
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7344
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3357
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
8
4
4
4
13
Африканские гости: в киевском зоопарке появились новички
Африканские гости: в киевском зоопарке появились новички
Под Киевом пьяный водитель обесточил село
Под Киевом пьяный водитель обесточил село
На столичные пляжи привезли 10 тысяч тонн песка
На столичные пляжи привезли 10 тысяч тонн песка
Двор с воронами на Рейтарской продают под 10-этажку
Двор с воронами на Рейтарской продают под 10-этажку
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Видео
Все видео
Развернуться посреди моста Патона? - Легко - водителей шокировал наглый таксист
Развернуться посреди моста Патона? - Легко - водителей шокировал наглый таксист
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
У Киева мертвых свиней сбрасывают в яму с водой
У Киева мертвых свиней сбрасывают в яму с водой
В Пирогово мужчина пытает беззащитного пони
В Пирогово мужчина пытает беззащитного пони
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 4905
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2043
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4626
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6147
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
07 мая 2018
Просмотров: 45
Хороші новості
— Ой, бабушка, да він тут вам такого понаписував! Оце на "А" — навіщо вам? Да вас від нього нести буде, як від зеленого гороху. А ви ...
понедельник, 07 мая 2018 17:54

На 3 дня ограничат движение на съезде с Южного моста столицы

  Комментировать
На 3 дня ограничат движение на съезде с Южного моста столицы
В Киеве ограничат движение по Южному мосту Фото: UA.News

В Киеве в течение трех дней из-за ремонта частично ограничат движение на Южном мосту. В частности, перекроют движение в первой полосе на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе, сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор" на странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финал Лиги чемпионов: назвали улицы, которые перекроют на время матча

"В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

Движение по Южному мосту ограничат в такие дни:

- с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

- с 21:00 8 мая до 7:00 9 мая;

- с 21:00 9 мая до 7:00 10 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

С 27 апреля в Киеве в связи с капитальным ремонтом частично ограничат движение по Набережном шоссе. 27 апреля с 23:00 движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро Днепр будет закрыт. В КГГА показали схему движения на время проведения работ по ремонту Шулявского моста

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На 3 дня ограничат движение на съезде с Южного моста столицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Подписали акт о капитуляции

В Королевском театре зрители сидели на нестроганых лавках

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 47729
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32320
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 31214
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 29027
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 23909
Больше всего комментируют
13
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
6
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2387
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua