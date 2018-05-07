На 3 дня ограничат движение на съезде с Южного моста столицы

В Киеве ограничат движение по Южному мосту Фото: UA.News

В Киеве в течение трех дней из-за ремонта частично ограничат движение на Южном мосту. В частности, перекроют движение в первой полосе на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе, сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор" на странице в Facebook.

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"В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

Движение по Южному мосту ограничат в такие дни:

- с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

- с 21:00 8 мая до 7:00 9 мая;

- с 21:00 9 мая до 7:00 10 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

С 27 апреля в Киеве в связи с капитальным ремонтом частично ограничат движение по Набережном шоссе. 27 апреля с 23:00 движение транспорта на участке от Почтовой площади в направлении станции метро Днепр будет закрыт. В КГГА показали схему движения на время проведения работ по ремонту Шулявского моста