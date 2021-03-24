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среда, 24 марта 2021 11:05

Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь

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Мужчина в плаще вылез на МАФ и угрожает себя сжечь
В Киеве мужчина с канистрой вылез на МАФ и угрожает себя сжечь. Фото: Obozrevatel

В среду, 24 марта, на столичной Троещине со скандалом сносят незаконно установленные МАФы.

Зачистка сооружений началась около 8:00 на ул. Маяковского, 15/17, пишет Obozrevatel.

Отмечается, что коммунальщики сразу ощутили на себе агрессию владельцев МАФов и продавцов.

Чтобы помешать процессу демонтажа, недовольные разбросали под колеса спецтехники "ежей". Их сделали для прокола шин. По словам коммунальщиков, это дело рук владельцев киосков, которые не платят средства в бюджет.

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Вскоре мужчина в плаще из полиэтилена взял в руки канистру и начал угрожать, что подожжет себя и все вокруг. Он требовал срочно убрать демонтажный кран.

На место происшествия прибыли много правоохранителей и пожарные.

Подобный инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.

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