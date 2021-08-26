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четверг, 26 августа 2021 16:19

Мужчина швырнул коктейль "Молотова" в офис омбудсмена Денисовой
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Фото: Людмила Денисова

В Киеве неизвестный бросил коктейль "Молотова" в здание Офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Инцидент произошел 26 июля.

На месте уже работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщила пресс-служба полиции Киева для "РБК-Украина".

Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательным веществом в двери госучреждения. После этого его задержали правоохранители, утверждают очевидцы.

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Происшествие произошло в 15:10. Никто из работников и посетителей не пострадал. Повреждены только двери здания, уточнила Денисова в Telegram.

"Злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

20 июля на ул. Автозаводской женщина совершила вооруженное нападение на отделение Укрсиббанка - бросила подожженную бутылку с жидкостью и, угрожая игрушечным пистолетом, завладела 15 тыс. грн. После этого нападающая пыталась убежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка. Для задержания женщины применили спецоперацию "Гром". В результате происшествия никто не пострадал. Что заставило молодую женщину пойти на такой шаг - пока неизвестно.

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