Мужчина переплыл на лодке затопленные Дорогожичи

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 3735
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1557
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2988
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 567
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6840
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 702
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1026
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3159
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3358
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
9
4
9
20
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков
Трехмесячная норма за 3 часа: спасатели ликвидируют последствия потопа
Трехмесячная норма за 3 часа: спасатели ликвидируют последствия потопа
Ляшко в трусах бегал под дождем
Ляшко в трусах бегал под дождем
В Киеве &quot;кавказцы&quot; протаранили машину аварийщиков
В Киеве "кавказцы" протаранили машину аварийщиков
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
Видео
Все видео
Доброволец АТО поджег себя в знак протеста
Доброволец АТО поджег себя в знак протеста
Опять гроза: киевлян предупредили о ненастье
Опять гроза: киевлян предупредили о ненастье
Что в Киеве натворила стихия
Что в Киеве натворила стихия
Киев накрыла буря с градом
Киев накрыла буря с градом
Водители игнорируют парковочные карманы
Водители игнорируют парковочные карманы
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4626
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 963
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4707
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3717
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27289
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 2529
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
четверг, 26 июля 2018 12:05

Мужчина переплыл на лодке затопленные Дорогожичи

  Комментировать
Мужчина переплыл на лодке затопленные Дорогожичи
В комментариях пользователи спрашивают, хорошо ли клюет. ФОТО: Константин Ковшевацкий

Мужчина сплавлялся по затопленной дороге под мостом в районе Дорогожичей.

"Киев - город курортный. И зонтики тебе, и водные развлечения. Бананы рядом, если что", - пошутил в Facebook Константин Ковшевацький.

Несмотря на проливной дождь, наблюдать за мужчиной собралась толпа, снимая происходящее на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехмесячная норма за 3 часа: спасатели ликвидируют последствия потопа

Аномальный ливень 25 июля полностью затопил подземный переход возле станции метро Шулявская, аэропорт "Киев", разрушил опоры моста на Елены Телиги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина переплыл на лодке затопленные Дорогожичи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Украинский назвали румынами, которые забыли свой язык

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 Просмотров: 99210
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 42449
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 37268
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 28238
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло Просмотров: 20507
Больше всего комментируют
45
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
21
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
12
Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко
8
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
Голосов: 3250
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua