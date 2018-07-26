Мужчина переплыл на лодке затопленные Дорогожичи

В комментариях пользователи спрашивают, хорошо ли клюет. ФОТО: Константин Ковшевацкий

Мужчина сплавлялся по затопленной дороге под мостом в районе Дорогожичей.

"Киев - город курортный. И зонтики тебе, и водные развлечения. Бананы рядом, если что", - пошутил в Facebook Константин Ковшевацький.

Несмотря на проливной дождь, наблюдать за мужчиной собралась толпа, снимая происходящее на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трехмесячная норма за 3 часа: спасатели ликвидируют последствия потопа

Аномальный ливень 25 июля полностью затопил подземный переход возле станции метро Шулявская, аэропорт "Киев", разрушил опоры моста на Елены Телиги.