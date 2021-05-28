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пятница, 28 мая 2021 10:34

Мусорка в лобовом стекле: неизвестные разгромили припаркованные машины
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В ночь на 28 мая на ул. Александра Архипенко, 5 в Киеве неизвестные разбили припаркованные машины.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Этой ночью у кого-то сильно "чесались руки"- разбиты минимум пять автомобилей. Может, кто-то что-то видел?", - говорится в посте.

На кадрах видно, что у одного из автомобилей в лобовом стекле торчит мусорное ведро, другую иномарку забросали мусором.

Судя по фото, машины были припаркованы в разных местах. Некоторые стояли рядом с другими авто, которые злоумышленники обошли.

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В Харькове задержали мужчину, который разбил семь авто и витрины двух магазинов. Инцидент произошел ночью на ул. Гагарина. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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