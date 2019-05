Муралы в Киеве зарисовали краской

Два масштабных мурала в Киеве частично закрасили краской.

Обе работы расположены в Оболонском районе столицы, пишет Сегодня.

Как отмечается, картины находятся над железнодорожными путями под путепроводом, на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Между ними проезжают поезда. Прохожие здесь бывают редко. На железной дороге говорят, что любителей попшикать из баллончика на стены много.

"Рисунки были очень классные, эмоциональные и необычные. Правда, от вида черепов поначалу в жилах остывала кровь. Когда именно их зарисовали метровыми буквами, тяжело сказать", - говорит работник железной дороги.

Первый мурал нарисовали летом 2018 года. На нем изображены девушка и парень, которые сидят на куче человеческих черепов. Рисунок пересекает надпись - "When the rich wage war, it's the poor who die" ("Когда богатые воюют, бедные умирают"). По замыслу автора, мурал посвящен не только военным событиям в Украине, но и во всем мире.

На втором испорченном мурале изображен солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон с вытянутой вперед рукой с микрофоном. Эта работа появилась под путепроводом в 2017 году в честь легендарного рок-музыканта.

На столичной станции метро Осокорки завершили рисовать масштабный мурал More than Us. Картину рисовали четыре месяца каждую ночь с 1:00 до 5:00. Над ней работали художники из Бразилии, США, Коста-Рики, Испании, Швейцарии, Бельгии, Австралии и Украины.