 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Просмотров: 1107
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 486
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 891
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1944
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5157
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1791
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1863
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3042
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5393
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6732
Фото
Все фото
4
4
7
5
5
Муралы в Киеве зарисовали краской
Муралы в Киеве зарисовали краской
Взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший
Взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший
В центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева прогремел взрыв
В Киеве во время стрельбы ранен журналист
В Киеве во время стрельбы ранен журналист
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Переселенка рассказала, как открыла медицинский центр в столице
Видео
Все видео
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Решил "срезать": водитель заехал в подземный переход
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Киев затопил мощный ливень: фото и видео
Автомобиль с полицейским внутри похитили в Киеве: подробности
Автомобиль с полицейским внутри похитили в Киеве: подробности
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2583
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1125
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1278
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3024
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3213
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 1719
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
понедельник, 06 мая 2019 19:15

Муралы в Киеве зарисовали краской
4

  Комментировать

Вот так выглядел первый мурал до того, как его испортили.
Потом на нем появилось граффити.
Таким был второй мурал до вмешательства неизвестных.
Его также частично перекрыло граффити.

Два масштабных мурала в Киеве частично закрасили краской.

Обе работы расположены в Оболонском районе столицы, пишет Сегодня.

Как отмечается, картины находятся над железнодорожными путями под путепроводом, на пересечении улиц Луговой и Богатырской. Между ними проезжают поезда. Прохожие здесь бывают редко. На железной дороге говорят, что любителей попшикать из баллончика на стены много.

"Рисунки были очень классные, эмоциональные и необычные. Правда, от вида черепов поначалу в жилах остывала кровь. Когда именно их зарисовали метровыми буквами, тяжело сказать", - говорит работник железной дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уличный художник зашифровал в мурале $1000

Первый мурал нарисовали летом 2018 года. На нем изображены девушка и парень, которые сидят на куче человеческих черепов. Рисунок пересекает надпись - "When the rich wage war, it's the poor who die" ("Когда богатые воюют, бедные умирают"). По замыслу автора, мурал посвящен не только военным событиям в Украине, но и во всем мире.

На втором испорченном мурале изображен солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон с вытянутой вперед рукой с микрофоном. Эта работа появилась под путепроводом в 2017 году в честь легендарного рок-музыканта.

На столичной станции метро Осокорки завершили рисовать масштабный мурал More than Us. Картину рисовали четыре месяца каждую ночь с 1:00 до 5:00. Над ней работали художники из Бразилии, США, Коста-Рики, Испании, Швейцарии, Бельгии, Австралии и Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Муралы в Киеве зарисовали краской». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

На юге Украины создали немецкий национальный район

Коммунисты захватили власть в Крыму

Украина и Германия заставили Россию пойти на мирные переговоры

Боксерский поединок во Львове впервые завершился нокаутом

День Святого Юрия: что сегодня категорически нельзя делать

"Бог любит пехоту": Украина впервые отмечает День пехотинцев

Башня разделила парижан на враждующие лагеря

Самое читаемое
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
Донбасс-Арена сейчас: свежие фото из оккупированного Донецка
16
 Просмотров: 25669
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево
Обнародовали впечатляющую цифру погибших в Шереметьево Просмотров: 17911
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
8
 Просмотров: 15771
Показали самый живописный каньон Украины
Показали самый живописный каньон Украины
12
 Просмотров: 13690
Показали 20 креативных цветников у дома
Показали 20 креативных цветников у дома
11
 Просмотров: 10188
Новости Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
Задержали виновницу "взрыва" в центре Киева
 Просмотров: 792
Взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший
Взрыв под Киевом: умер еще один пострадавший
4
 Просмотров: 630
В Киеве закроют смотровую площадку
В Киеве закроют смотровую площадку Просмотров: 198
В Киеве произошла трагедия на железной дороге: фото
В Киеве произошла трагедия на железной дороге: фото Просмотров: 1152
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
"Морду бы разбила и выбросила в окно": учительница угрожала ученикам
 1 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
12
За что стоит поблагодарить Порошенко
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
6
Парубий может пойти в списке партии Порошенко — СМИ
2
У Зеленского планируют ввести всеобщее декларирование доходов
2
Стало известно, кем Зеленский заменит Климкина
Голосов: 4918
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua