Мостов много не бывает: 2 новых появится в Киеве

В Киеве появятся 2 новых мостовых перехода, которые объединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.

Об этом в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Фото: скриншот с видео "Хмарочос"

"В прошлом году мэр Киева сообщил о строительстве нового пешеходного моста, который свяжет Оболонскую набережную и Оболонский остров. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал градостроительные условия и ограничения на этот проект", - написал Таций.

По его словам, недавно предоставили ГУО на строительство еще одного перехода, который будет вести с острова к песчаной косе, расположенной между заливами Оболонь и Собачье устье.

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Чиновник объяснил целесообразность такого инфраструктурного объекта, учитывая строительство пешеходного моста.

"Новый переход предназначен для нужд благоустройства. Планируется построить прочную конструкцию, которая позволит передвижения техники на острове. Благодаря этому мы будем поддерживать территорию в хорошем состоянии", - отметил Таций.

Он добавил, что строительство моста планируется осуществить в течение 2021-2022 годов.

Недавно на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве работники КП "Киевавтодормост" обнаружили очередное повреждения стекла. Вероятная причина повреждений - вандализм.