Мост над Институтской закрывают

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В Киеве временно закроют для пешеходов мост, который расположен над улицей Институтской.

Людей перестанут пускать на мост в 8:00 утра в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение будет закрыто в течение трех месяцев. "Киевавтодор" обещает завершить ремонтные работы до 20 августа текущего года.

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Как сообщалось, неподалеку в центральной части Киева заканчивается сооружение другого пешеходного моста - он должен соединить арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Сообщается, что часть пола на этом мосту будет прозрачной.