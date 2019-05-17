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пятница, 17 мая 2019 01:27

Мост над Институтской закрывают

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Мост над Институтской закрывают
Фото: 112

В Киеве временно закроют для пешеходов мост, который расположен над улицей Институтской.

Людей перестанут пускать на мост в 8:00 утра в понедельник, 20 мая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение будет закрыто в течение трех месяцев. "Киевавтодор" обещает завершить ремонтные работы до 20 августа текущего года.

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Как сообщалось, неподалеку в центральной части Киева заканчивается сооружение другого пешеходного моста - он должен соединить арку Дружбы народов с Владимирской горкой. Сообщается, что часть пола на этом мосту будет прозрачной.

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