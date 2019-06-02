"Мост Кличко" усилят супербронированным стеклом

"Мост Кличко" снова будут ремонтировать.

Защитную пленку-стекло на новом пешеходном переходе заменят слоем толстого супербронированного стекла, поскольку она постоянно страдает от повреждений. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр осмотрел стеклянные элементы покрытия моста, которые сейчас временно ограждены и отметил, что стекло безопасное, но из-за проблем со сменной защитной стеклом-пленкой, которое страдает и от вандалов, и от большого наплыва людей, его решили заменить еще одним слоем толстого супербронированного стекла.

"Стекло на мосту останется. Мы снимем защитную сменную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, будет еще один слой супербронированного стекла. Оно не должно царапаться, но, если и будут появляться царапины, их можно будет полировать", - сказал Кличко.

По его словам, к работам по обновлению стеклянных элементов привлечены лучшие специалисты, среди них и иностранные.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов открыли 25 мая. На открытии мэр Киева Виталий Кличко назвал мост "уникальным объектом". Часть перекрытия сделаны из стекла. Как заверил мэр, один квадратный метр такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Но через сутки после открытия на защитном слое стеклопленки моста появились трещины. При этом основное закаленное стекло не пострадало. Поврежденные элементы заменили. Пленку снимали и на других фрагментах пола для проверки и еще раз обрабатывали герметиком. Виталий Кличко не исключил, что механическое повреждение могло произойти снизу через выстрел. Но в полиции заявили, что это маловероятно. Основная - акт вандализма.