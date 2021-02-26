"Мост Кличко" снова пошел трещинами

На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве обнаружили очередное повреждение стекла.

Об этом в Facebook сообщил член общественного совета КГГА Сергей Бригадир.

Фото: Сергей Бригадир

По его словам, "киевляне не в состоянии отличить просто грязное и мутное стекло от треснувшего, и становятся на него". Это может завершиться трагически.

"Очередная авария "Селфи-моста" Кличко стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту по этой проблеме, но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили "ленточку", но отдыхающие ее срывают и они не могут справиться с этой проблеме", - написал Бригадир.

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Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили. 11 июля киевляне зафиксировали трещину на пешеходном мосту - повреждение увидели на так называемой материковой части моста, прилегающей к почве. Также горожане заметили, что ослабли стальные канаты, являющиеся составной частью бортов моста.