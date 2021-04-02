Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний

В центре Киева устроили массовое гуляние несмотря на карантин. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на Контрактовой площади горожане проигнорировали карантинные требования и устроили массовое гуляние вечером 1 апреля.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook Дмитрий Раимов.

"Когда больницы переполнены. Когда ни власти, ни полиции. И справедливости тоже нет. Прямо сейчас", - написал Раимов.

На кадрах видно, как толпа молодежи развлекается песнями и танцами, игнорируя меры безопасности. Социальной дистанции не соблюдали, а средства индивидуальной защиты были у нескольких человек.

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С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.