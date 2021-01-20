"Модельная тюрьма" появится под Киевом и Львовом - для нормализации человеческой жизни

Фото: Денис Малюська

Новые следственные изоляторы построят под Киевом и Львовом. В Министерстве юстиции Украины начали подготовку проектной документации.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что в новых "модельных тюрьмах" приоритетом будет нормализация человеческой жизни.

"Сейчас в тюрьме он (заключенный. - Gazeta.ua) наоборот отвыкает от нормальной жизни: за него готовят пищу, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "побродить" двориком. Это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", - пояснил министр в эфире телеканала "Дом".

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В тюрьмах заменят систему охраны по периметру на динамическую - сотрудники пенитенциарной системы смогут следить за безопасностью изнутри.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие уволены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не увольняем людей просто так, мы делаем это для оптимизации, чтобы поднять зарплаты тем, кто останется", - добавил министр.

По его словам, в новых изоляторах будут испытывать все, что придумали в мире, и все, что придумает ведомство.

За платные камеры в следственных изоляторах в целом уже заплатили более 2 млн грн. Такую сумму получили с момента их внедрения, 22 апреля 2020 года, сообщил министр юстиции Денис Малюська.