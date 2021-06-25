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пятница, 25 июня 2021 11:20

Миниатюрные дачи киевлян в СССР показали в сети

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Показали фото столичной дачи в конце 1950-х. Дом построен заводом "Ленинская кузница" в местности Чорторый.

Фотографию 1958 года опубликовал "Клуб коренной киевлянин" в Facebok.

Автор: Ирина Пап
  Одна из дач завода "Ленинская кузница", 1958 год
Одна из дач завода "Ленинская кузница", 1958 год

Это были небольшие дома в живописных местах Киева. Много таких дач строили после войны для сотрудников различных предприятий. Если сооружали у воды, то только на деревянных сваях, пишет Оbozrevatel.

Часто эти дома возводились из дерева. Особенно их любили дети, проводившие там лето.

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Под постом киевляне отметили, что такие дачи еще часто встречались в 1970 годах. Затем люди начали строить более вместительные здания из кирпича, а некоторые дачные поселки со временем были уничтожены ради застройки.

Киевлянка Наталья Попова написала, что в этих домиках стоял газовый баллон, холодильник, а на территории поселков был телевизор, бильярдная и прокат домашнего инвентаря.

Несколько подобных небольших домов сохранилось на Русановских садах, которые основали в 1957 году.

Конкурсы красоты стали проводиться с 1950-х. Однако в СССР к таким мероприятиям относились скептически и даже считали неприличными. И лишь в 1989 году, в период перестройки, впервые состоялся Всесоюзный конкурс красоты. Раритетные фото - по ссылке.

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Дата
25
июня

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