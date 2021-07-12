Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение

На Одесской трассе под Киевом водитель внедорожника попытался объехать пробку и сразу поплатился за это.
Соответствующее видео распространил "Киев оперативный" в Facebook.
"Прямо какой-то мед в глаза. Водитель BMW пытался объехать пробку, которая образовался в результате ремонта дороги по обочине, но получил то, что заслуживает", - говорится в описании видео.
На кадрах видно, что водитель, пытаясь объехать пробку, застрял на обочине и некоторое время не мог продолжать движение.
Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.
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В Киеве женщина вылезла на автомобиль Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину припарковали с нарушениями, что и стало причиной эвакуации.
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