Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение

Водитель пытался объехать пробку по обочине. Фото: скриншот с видео

На Одесской трассе под Киевом водитель внедорожника попытался объехать пробку и сразу поплатился за это.

Соответствующее видео распространил "Киев оперативный" в Facebook.

"Прямо какой-то мед в глаза. Водитель BMW пытался объехать пробку, которая образовался в результате ремонта дороги по обочине, но получил то, что заслуживает", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что водитель, пытаясь объехать пробку, застрял на обочине и некоторое время не мог продолжать движение.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

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В Киеве женщина вылезла на автомобиль Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину припарковали с нарушениями, что и стало причиной эвакуации.