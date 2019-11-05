Метро заминировали: парализованы две линии

Станции Майдан Незалежности, Дворец спорта и соответствующие пересадки закрыты.
Станции закрыли из-за анонимного звонка о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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Проверки станций метро продолжаются.
О результатах сообщат после завершении проверок.
На станции метро Святошин в Киеве открыли обновленный второй вестибюль после ремонта. Работы по реконструкции начались 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1. В вестибюле №2 установили лифт и 2 вертикальных подъемника, выложили тактильную плитку. А также обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода, сообщила пресс-служба столичного метрополитена 31 октября.
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