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понедельник, 10 мая 2021 19:15

Мавка и Лукаш: станцию киевского метро превратили в уникальную галерею
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В верхнем вестибюле станции метро Золотые ворота Киева открыли фотовыставку "Лесная песня". Экспозиция посвящена 150-летию украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Фото: Захар Давиденко, "Новое время"

"Фотопроект Артема Ляховича "Лесная песня" - это первая в мире портретная фотогалерея всех персонажей драмы-феерии Леси Украинки. Идея экспозиции - мост времен - воплощение древних традиций языком современного цифрового фотоискусства", - говорится в сообщении.

Всего на выставке представлены 137 работ, но в вестибюле станции только 20 из них. Продлится она до 2 июня.

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В подземном переходе на Крещатике открыли выставку работ украинских фотографов From Ukraine with love - "С Украиной с любовью". "Художественный переход" - это новое арт-пространство.

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