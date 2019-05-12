Матери погибших воинов вышли на акцию в центре столицы

Фото: ukrinform.ua

В центре Киева проходит ежегодный Ход матерей, цель которой привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО/ООС, многодетных, матерей с онкозабольными детьми.

В мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них - это матери погибших воинов, несущих портреты, пишет Укрінформ

Все желающие могут подписать открытки "Несколько теплых слов маме героя".

Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести к Владимирскому собору.

На площади выступает военный оркестр. Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к "Народной Стены Памяти".

Хода отправилась от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.

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В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Праздник установлен указом президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.