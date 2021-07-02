Матч Украина - Англия покажут в Киеве на огромных экранах: перечень локаций

Локация для болельщиков на столичных Позняках у озера. Фото: "Дарниця Live"

В субботу, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Начало игры в 22:00.

Поддержать украинских футболистов киевляне и гости города могут на специальных локациях.

Там обустроены большие мониторы, где будут транслировать игру.

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Перечень локаций:

- территория фитнес-парка у озера Лебединое на Позняках;

- Спортивная пл. возле станции метро Дворец спорта. Матч покажут на больших экранах ТРЦ "Гулливер";

- Центральный и Южный железнодорожные вокзалы. Матч покажут на установленных мониторах на зданиях вокзалов.

Текстовую трансляцию матча Украина - Англия читайте на нашем сайте.

Сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020 обыграв сборную Швеции со счетом 2-1. Это историческое достижение национальной команды. Она впервые вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Сборная Англии оказалась в 1/4 Евро после победы над сборной Германии со счетом 2-0.