Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 504
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1836
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2250
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4518
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
11
4
8
12
3
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
Каким сохранился Киев на самых старых фотографиях
В Киеве &quot;слепили&quot; снеговика из 400 медицинских масок
В Киеве "слепили" снеговика из 400 медицинских масок
Канатный аттракцион сделают полноценным транспортом Киева: изображение трех станций
Канатный аттракцион сделают полноценным транспортом Киева: изображение трех станций
&quot;Кидались&quot; с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
"Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Видео
Все видео
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Просмотров: 81
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 4239
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 225
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4410
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 9
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 06 января 2021 15:38

Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)

  Комментировать
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Потерпевшему ребенку 3 года, его госпитализировали. Фото: pixabay.com

В Киеве, на ул. Ватутина, 33-А, женщина выбросила 3-летнего мальчика с окна 8-го этажа многоквартирного дома.

Трагедия произошла 6 января ориентировочно в 16:00, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Сейчас на месте работает полиция. Пострадавшего срочно госпитализировали в детскую больницу Охматдет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео

Мать пострадавшего ребенка созналась, что он не сам выпал из окна.

Видео опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.

"Я выбросила. Потому что тебя любила", - сказала женщина незнакомому мужчине, который снимал ее на телефон.

Также она утверждает, что ничего не употребляла. А мужчину, который с ней общался, зовут Руслан.

В Киеве на ул. Воскресенской 23-летнего мужчину выбросили из окна 2-го этажа жилой многоэтажки из-за разбитой духовки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Шевченко дописал "Заповіт"

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Получили новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 24634
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 21520
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 15795
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 11502
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 7749
Новости Киева
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
 Просмотров: 675
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма 1 Просмотров: 189
Мужчина бегал голышом на улице с ножом и порезал своего отца
Мужчина бегал голышом на улице с ножом и порезал своего отца Просмотров: 279
Под Киевом мужчина сгорел заживо
Под Киевом мужчина сгорел заживо Просмотров: 18
Курсирует в Страну грез: в Киеве на Рождество заработает особый поезд
Курсирует в Страну грез: в Киеве на Рождество заработает особый поезд Просмотров: 99
Больше всего комментируют
16
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
2
Куда чаще всего мигрируют украинские заробитчане
Голосов: 6508
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть