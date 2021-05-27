Масштабная авария превратила улицу Киева в реку

 
Ексклюзивы
1/5
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 180
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1782
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1377
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 864
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 927
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 648
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
3
6
11
3
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
Мужчина после попытки самоубийства &quot;успокаивался&quot; наркотиками в машине полиции
Мужчина после попытки самоубийства "успокаивался" наркотиками в машине полиции
На взятке погорели руководители парков Конча-Заспа и Голосеевский
На взятке погорели руководители парков Конча-Заспа и Голосеевский
Возле российского посольства сожгли Кремль
Возле российского посольства сожгли Кремль
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
Видео
Все видео
Масштабная авария превратила улицу Киева в реку
Масштабная авария превратила улицу Киева в реку
Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро
Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
"Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием
"Хотел убить всех" - поджигатель троллейбуса ошеломил признанием
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
В столице ночью не разминулись несколько авто. Видео масштабной аварии
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 648
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 13:46

Масштабная авария превратила улицу Киева в реку

  Комментировать
Масштабная авария превратила улицу Киева в реку
В Киеве произошел очередной порыв водопровода. Фото: Патрульная полиция Киева

В четверг, 27 мая, на ул. Антоновича, 176 в Киеве произошел мощный прорыв водопровода.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Отмечается, что движение по улице перерыто, а на месте аварии работают соответствующие службы.

Как долго движение по магистрали будет заблокировано пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичную дорогу заливает канализационный "фонтан"

Напомним, 13 января в 2020-го на этой же улице в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Масштабная авария превратила улицу Киева в реку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 29144
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13996
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8046
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6048
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3987
Новости Киева
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
Заказчика строительства Подольского моста подозревают в неуплате 9 млн налога
5
 Просмотров: 90
В Киеве на Олимпийском проведут необычный футбольный матч
В Киеве на Олимпийском проведут необычный футбольный матч Просмотров: 72
Джип провалился сквозь дырявый асфальт в Киеве
Джип провалился сквозь дырявый асфальт в Киеве Просмотров: 162
Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро
Молодежь "поставила на уши" вагон киевского метро
 Просмотров: 324
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 6771
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть