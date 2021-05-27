Масштабная авария превратила улицу Киева в реку

В четверг, 27 мая, на ул. Антоновича, 176 в Киеве произошел мощный прорыв водопровода.
Об этом сообщила патрульная полиция города.
Отмечается, что движение по улице перерыто, а на месте аварии работают соответствующие службы.
Как долго движение по магистрали будет заблокировано пока неизвестно.
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Напомним, 13 января в 2020-го на этой же улице в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
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