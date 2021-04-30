Машина "смела" велосипедиста и повисла на отбойнике

В Киеве на Большой окружной дороге произошло ДТП с участием легковушки и велосипедиста.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua

"Водитель автомобиля КІА вылетел с дороги и сбил велосипедиста. Пострадавший (велосипедист. - Gazeta.ua) госпитализирован в критическом состоянии. Предварительно, водитель автомобиля на высокой скорости двигался со стороны Пущи-Водицы", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в результате аварии автомобиль застрял и повис на барьерной ограде. Удар был настолько мощный, что от велосипеда почти ничего не осталось.

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Подобное автопроисшествие произошло в марте у столичного ТЦ "Атмосфера. Porsche Cayenne врезался в отбойник, который также пробил джип насквозь. Водитель чудом остался жив, травмировал только ногу.