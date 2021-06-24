Лучше не купаться: на киевских пляжах обнаружили опасную инфекцию

На пяти столичных пляжах обнаружили кишечную палочку. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В Киеве на пяти пляжах зафиксировали превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба столицы.

"В частности, превышение обнаружили в воде на пляжах "Троещина", "Веселка","Тельбин","Вербный" и "Пуща-Водица", - говорится в сообщении.

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Пользоваться этими пляжами советуют исключительно как зонами отдыха - без купания.

"Восстановить возможность купания следует после доведения этих показателей до нормативных значений", - добавили в ведомстве.

В столице стартовал купальный сезон. Для отдыха киевлян и гостей города подготовили 14 пляжей. В частности, капитально отремонтировали пляж "Чорторий" в Деснянском районе города и подняли здесь "Голубой флаг".