Легендарную "летающую тарелку" на Лыбидской обносят забором

Так будет выглядеть объект после реконструкции в вечерние время. Фото: SaveKyivModernism

В Киеве начали устанавливать забор вокруг здания с "тарелкой" возле станции метро Лыбидская. Его возводят для проведения реставрационных работ.

Здание имеет охранный статус и уничтожение ему не грозит, сообщил директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк.

"Будут реставрировать тарелку и два крыла здания слева и справа. Со стороны владельца, который хочет там доработать этот проект, мы видим положительные движения. Действительно был рассмотрен проект реставрации, показали, что будут реставрировать внутри и снаружи. Функциональное назначение тарелки - акустический зал, и этот зал будет восстановлен", - сказал Никоряк в эфире телеканала "Киев".

Чиновник напомнил, что здание имеет статус памятника местного значения и охраняется законодательством. Реставрацию здания согласовала КГГА.

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Здание Летающей тарелки реконструируют в четыре этапа. На нее планируют потратить $836 020 тыс. Проект реконструкции представила сообщество SaveKyivModernism. Его разработали архитектор Виталий Молочко и автор здания Флориан Юрьев. Как изменится здание снаружи и внутри после масштабной реконструкции, узнавайте по ссылке.