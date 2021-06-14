Ледостадиона не будет: столичную землю стоимостью 105 млн грн забрали у горе-арендатора

Оболонская окружная прокуратура добилась возвращения общине земель Пуща-Водицкого лесничества. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве добились реального возвращения столичной общине земель Пуща-Водицкого лесничества стоимостью 105 млн грн.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Установлено, что два земельных участка были предоставлены частному предприятию в аренду на 15 лет для застройки рекреационных земель спортивно-оздоровительным комплексом с ледовым стадионом. Арендатор более 10 лет не осуществляет строительство на арендованных участках и свою обязанность по своевременной уплате средств по договору выполняет ненадлежащим образом", - говорится в сообщении.

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Прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договоров аренды и возврата земельных участков в собственность территориальной общины, который суд удовлетворил.

Договор аренды прекратили. Земельные участки вернули территориальной общине.

Речь идет о земельных участках на ул. Городской в Оболонском районе Киева, площадью 28,5 га. В 2007 году указанную землю горе-арендатор получил в долгосрочную аренду под строительство комплекса с ледостадионом. С тех пор строительство на участке так и не начали, а с 2013 года систематически не платят арендную плату. Сумма задолженности по состоянию на 2020 год составила почти 1,5 млн грн.