Купались и загорали: каким когда-то было киевское озеро, похоже сейчас на болото

В сети показали, как выглядело озеро Корчи в Киеве 50 лет назад.

Фотографию распространили в Facebook-сообществе "Клуб коренного киевлянина".

Автор: facebook.com/kiev.klab/?__tn__=-UC*F Такой выглядело озеро 50 лет назад

Отмечается, что это озеро в Нижнем Сырце образовалось в 1950-1960 годах при строительстве железной дороги. Тогда железнодорожной насыпью перегородили ручей, стекающий по оврагу из района завода "Квазар".

"Сейчас оно (озеро. - Gazeta.ua) превратилось в болото, а в 1970-е в нем еще купались. Озеро было глубоким. Вода из него стекала в ручей Сырец", - отметили авторы поста.

Автор: facebook.com/kiev.klab/?__tn__=-UC*F Сейчас же водоем напоминает болото

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