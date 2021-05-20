Купались и загорали: каким когда-то было киевское озеро, похоже сейчас на болото

В сети показали, как выглядело озеро Корчи в Киеве 50 лет назад.
Фотографию распространили в Facebook-сообществе "Клуб коренного киевлянина".
Отмечается, что это озеро в Нижнем Сырце образовалось в 1950-1960 годах при строительстве железной дороги. Тогда железнодорожной насыпью перегородили ручей, стекающий по оврагу из района завода "Квазар".
"Сейчас оно (озеро. - Gazeta.ua) превратилось в болото, а в 1970-е в нем еще купались. Озеро было глубоким. Вода из него стекала в ручей Сырец", - отметили авторы поста.
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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.
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