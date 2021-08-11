Крищенко подтвердил свою отставку

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 576
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2655
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2331
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6561
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2646
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
3
12
14
6
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Видео
Все видео
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
Черная и изуродована шинами: Alyona Alyona и Red Bull дрифтовали на Софийской площади ради рекламы
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
В Софийском соборе нашли древнее украшение
В Софийском соборе нашли древнее украшение
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 108
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 1854
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1368
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1161
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 180
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 09:47

Крищенко подтвердил свою отставку

  Комментировать
Крищенко подтвердил свою отставку
Андрей Крищенко официально ушел в отставку. Фото: Facebook/Андрей Крищенко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. 10 августа его удовлетворили.

Об этом Крищенко сообщил в Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто - успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто рассказывали о своей работе людям", - написал мужчина.

Также в заметке он поблагодарил коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отставка Крищенко: глава МВД прояснил ситуацию

"Благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления".

О том, что Крищенко собирается в отставку, стало известно 5 августа. Он возглавлял столичную полицию с 2015 года.

Что стало причиной отставки и связано ли решение с событиями в Кабмине, когда ветеран АТО Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату, пока неизвестно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крищенко подтвердил свою отставку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

Украинские солдаты прибыли в Ирак

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 15975
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6723
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 3843
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3798
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3627
Новости Киева
На Банковой выбрали следующего начальника киевской полиции - СМИ
На Банковой выбрали следующего начальника киевской полиции - СМИ Просмотров: 189
Компания Red Bull сделала заявление о дрифте на Софийской площади
Компания Red Bull сделала заявление о дрифте на Софийской площади Просмотров: 306
Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве
Alyona Alyona прокомментировала скандал с дрифтом в Киеве Просмотров: 1071
Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре подсчитали убытки
Дрифт на Софийской площади: в прокуратуре подсчитали убытки Просмотров: 711
Секс-скандал вокруг звезды кино: как отреагировал актер
Секс-скандал вокруг звезды кино: как отреагировал актер Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
2
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
2
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Голосов: 6905
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть