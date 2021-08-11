Крищенко подтвердил свою отставку

Андрей Крищенко официально ушел в отставку. Фото: Facebook/Андрей Крищенко

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал рапорт об отставке. 10 августа его удовлетворили.

Об этом Крищенко сообщил в Facebook.

"Я подал рапорт об отставке. И вчера его удовлетворили. Более пяти с половиной лет я бок о бок провел с полицейскими Киева. Это было непростое время постоянных вызовов и кризисных ситуаций, иногда трагедий и неудач и часто - успехов. Мы никогда не прятались и не отмалчивались, всегда честно и открыто рассказывали о своей работе людям", - написал мужчина.

Также в заметке он поблагодарил коллег.

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"Благодарю каждого полицейского отдельно и весь коллектив полиции Киева за работу, поддержку и готовность нести службу, несмотря на напряженный график и ежедневную нагрузку. Мы одной командой делали все, чтобы обеспечить порядок в столице. Я постоянно хожу по улицам Киева без сопровождения или охраны и всегда общаюсь с людьми. Я верю в каждого, кто патрулирует улицы, задерживает правонарушителей или расследует преступления".

О том, что Крищенко собирается в отставку, стало известно 5 августа. Он возглавлял столичную полицию с 2015 года. Что стало причиной отставки и связано ли решение с событиями в Кабмине, когда ветеран АТО Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату, пока неизвестно.