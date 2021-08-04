Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 423
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 864
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 3447
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1503
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1098
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 846
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 441
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1431
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 765
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2574
Фото
Все фото
4
13
8
4
4
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
Ул. Грушевского заблокировали. Проводят спецоперацию
Ул. Грушевского заблокировали. Проводят спецоперацию
Мужчина с гранатой проник в Кабмин и угрожает его взорвать
Мужчина с гранатой проник в Кабмин и угрожает его взорвать
Видео
Все видео
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Гибель Шишова: показали место, где нашли тело
Гибель Шишова: показали место, где нашли тело
Интервью
1/5
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 198
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1629
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1503
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 873
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1972
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 15:00

Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина

  Комментировать
  Фото: МВД
Фото: МВД

Столичная полиция задержала мужчину, который ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать гранату. В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает LIGA.net.

  Андрей Крищенко на месте происшествия. Фото: МВД
Андрей Крищенко на месте происшествия. Фото: МВД

Как отмечается, сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД. Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров.

Ранее СМИ опубликовали кадры, как мужчина с гранатой входит в здание правительства.

На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он.

По данным СМИ, задержанным оказался ветеран АТО, предприниматель из Ирпеня Владимир Прохнич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

Арестовали автора свидетельства скитаний евреев

Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское

Мазепу избрали гетманом

Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

218 жертв и тысячи раненых: случился один из самых больших взрывов в истории

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 18081
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист Просмотров: 17985
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 16237
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7506
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 5904
Новости Киева
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП Просмотров: 90
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
4
 Просмотров: 342
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
 Просмотров: 135
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
13
 Просмотров: 1080
"Довела бюрократия": ветеран, который угрожал взорвать Кабмин, имеет опухоль
"Довела бюрократия": ветеран, который угрожал взорвать Кабмин, имеет опухоль Просмотров: 702
Больше всего комментируют
14
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
2
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 6892
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть