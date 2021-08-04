Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина

Фото: МВД

Столичная полиция задержала мужчину, который ворвался в здание Кабинета министров и угрожал взорвать гранату. В спецоперации принимал участие глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает LIGA.net.

Андрей Крищенко на месте происшествия. Фото: МВД

Как отмечается, сразу же после получения информации была объявлена спецоперация, на место происшествия выехал глава столичной полиции Андрей Крищенко, а также группа бойцов спецподразделения КОРД. Нарушитель был задержан после 10-минутных переговоров.

Ранее СМИ опубликовали кадры, как мужчина с гранатой входит в здание правительства. На видео слышно, как мужчина говорит, что это захват здания, показывает выдернутую чеку и приказывает убрать людей из холла. "Я живым не уйду сегодня, я сяду на 10 лет", – сумбурно говорит он. По данным СМИ, задержанным оказался ветеран АТО, предприниматель из Ирпеня Владимир Прохнич.