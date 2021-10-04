Коронавирус в Киеве: новых больных в семь раз больше выздоровевших

За сутки в Киеве 169 новых случаев коронавируса. Фото: Reuters

3 октября в Киеве зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. 12 больных умерли, выздоровели 24 человека.

Новых больных в семь раз больше, чем выздоровевших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

"169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 12 летальных случаев от вируса. 24 преодолели недуг", - написал он.

Больше всего случаев болезни зафиксировали в Оболонском районе - 46, в Дарницком - 23 и в Святошинском - 18 случаев.

21 больного коронавирус госпитализировали. 158 человек попали в больницы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировали 235 985 случаев коронавируса, 5450 больных умерли, 221 434 выздоровели.

3 октября, в Украине зафиксировали 4821 больного коронавирусом. Из них 448 детей и 50 медработников. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Например, за сутки 1 октября в Украине зафиксировали 11 809 новых случаев Covid-19.