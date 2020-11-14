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суббота, 14 ноября 2020 11:26

Коронавирус продолжает косить киевлян

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Коронавирус продолжает косить киевлян
За сутки умерли 12 киевлян. Фото: Reuters

В Киеве за сутки 13 ноября зарегистрировали 1 053 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем telegram-канале.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 170, в Деснянском - 133 и в Днепровском районе - 122 случая", - написал Кличко.

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Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 49 699

За сутки умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во втором квартале 2021 года.

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