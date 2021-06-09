Конфликт водителей завершился поножовщиной

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта. Фото: Нацполиция

В Киеве на ул. Академика Вернадского конфликт двух водителей за первоочередность проезда завершился трагедией.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Отмечается, что сначала водители начали драться. Впоследствии один из них ранил оппонента острым предметом.

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"40-летний водитель автомобиля Volvo нанес телесные повреждения 49-летнему водителю автомобиля Hyundai, который ранил оппонента острым предметом. Водителя Volvo врачи доставили в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

После проведения первоочередной проверки инциденту предоставят правовую квалификацию.

Дорожный конфликт произошел и на ул. Шота Руставели в Киеве. Владелец Lexus вонзил нож в водителя эвакуатора и скрылся с места преступления. Его разыскивают.