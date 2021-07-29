"Конфет и моющего" на 4 млн грн: мужчина по почте сбывал наркотики за биткоины

В Киеве задержали 23-летнего наркоторговца. Мужчина под видом бытовой химии отправлял клиентам по почте запрещенные вещества.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: Нацполиция

"Мужчина с целью прикрытия незаконной деятельности арендовал квартиру в Подольском районе, так называемую фасовочную. Там он паковал наркотики и психотропы для отправки по всей территории государства, пряча в банки с моющими средствами. За товар клиенты рассчитывались с ним криптовалютой - биткоинамы", - говорится в сообщении.

Схватили наркодилера на одной из улиц района. Ок как раз шел отправлять "товар". При осмотре содержимого посылок правоохранители изъяли два пакета с амфетамином и мефедроном.

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В фасовочной киевлянина провели неотложный обыск. Обнаружили 1 кг амфетамина, более 0,5 кг альфа-PVP и мефедрона, 300 шоколадных конфет с псилоцибиновимы грибами, 200 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 4 млн грн.

Киевлянину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают источник и канал поставки запрещенных веществ и лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

В столице задержали 23-летнюю киевлянку, которая организовала интернет-магазины по продаже амфетамина на территории города. Наркотики тоже отправляла по почте.