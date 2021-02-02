Конца не видно: километровая очередь образовалась на столичной остановке

 
Ексклюзивы
1/5
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Решение суда о правописании доказывает поражение украинского общества после Революции достоинства
Просмотров: 72
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 1620
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 315
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 180
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 567
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 720
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1260
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4563
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
4
7
5
5
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Арсенальною площадь накроют стеклянной крышей - впечатляющие фото
Арсенальною площадь накроют стеклянной крышей - впечатляющие фото
Киевский подземный переход разрисовали под коридор тюрьмы
Киевский подземный переход разрисовали под коридор тюрьмы
На Певческом поле состоится захватывающий фестиваль китайских фонарей
На Певческом поле состоится захватывающий фестиваль китайских фонарей
Видео
Все видео
В столице устроили стрельбу из автоматов
В столице устроили стрельбу из автоматов
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Пара выбросила новогоднюю елку с двенадцатого этажа - соседи отреагировали
Пара выбросила новогоднюю елку с двенадцатого этажа - соседи отреагировали
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Интервью
1/5
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 153
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3195
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 603
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1449
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 522
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 45
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
вторник, 02 февраля 2021 17:40

Конца не видно: километровая очередь образовалась на столичной остановке

  Комментировать

В Киеве в час пик заметили километровую очередь на остановке трамвайного маршрута №14 и №15. Пассажирский коллапс очевидцы зафиксировали возле станции метро Берестейская во вторник, 2 февраля.

Вероятно, причиной длинной очереди является уменьшение количества подвижного состава на маршруте, предположили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Автор: "Киев без цензуры"
  Очередь из пассажиров выстроилась на трамвайной остановке возле метро Берестейская
Очередь из пассажиров выстроилась на трамвайной остановке возле метро Берестейская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подорожание проезда в транспорте Киева: власть сделала заявление

Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев будут курсировать Киевом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конца не видно: километровая очередь образовалась на столичной остановке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Чарли Чаплин впервые появился в кино

Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Назвали процедуру для восстановления после паралича

Боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом

Застрелился командир, который попал в окружение

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 47343
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 33120
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 13473
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 10800
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8496
Новости Киева
Только сумасшедший перевозчик будет вкладывать деньги в обновление автобусовэксперт
Только сумасшедший перевозчик будет вкладывать деньги в обновление автобусовэксперт
 Просмотров: 99
Сверхмощный спорткар "в золоте" поразил киевлян
Сверхмощный спорткар "в золоте" поразил киевлян Просмотров: 405
В столице напали на полицейского - 9 задержанных
В столице напали на полицейского - 9 задержанных Просмотров: 396
Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы
Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы Просмотров: 126
Киевлянин отправил посылкой часть истребителя
Киевлянин отправил посылкой часть истребителя Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 6574
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть