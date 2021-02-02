Конца не видно: километровая очередь образовалась на столичной остановке

В Киеве в час пик заметили километровую очередь на остановке трамвайного маршрута №14 и №15. Пассажирский коллапс очевидцы зафиксировали возле станции метро Берестейская во вторник, 2 февраля.

Вероятно, причиной длинной очереди является уменьшение количества подвижного состава на маршруте, предположили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Автор: "Киев без цензуры" Очередь из пассажиров выстроилась на трамвайной остановке возле метро Берестейская

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Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев будут курсировать Киевом.