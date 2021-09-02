Коммунальщики столицы "заработали" 5 млн грн на расчистке ручья

Столичная прокуратура провела обыски на коммунальном предприятии "Плесо" по подозрению в растрате 5 млн грн на расчистке ручья.

Речь идет о ручье Вершинка в Соломенском районе столицы, сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"По результатам проведения публичных торгов компания-победитель обязалась расчистить ручей. Работы якобы проводились со 2 декабря 2020-го по 1 января 2021 года и стоили местному бюджету почти 5 миллионов гривен. Уплатили их подрядной организации в полном объеме. В марте 2021-го при осмотре ручья установили отсутствие каких-либо работ", - говорится в сообщении.

Во время обыска 2 сентября в КП "Плесо" обнаружили и изъяли копии актов выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение об изъятии необходимых следствию документов. Коммунальное предприятие скрывало их от следствия.

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Также следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации. Это может свидетельствовать о фиктивности взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.

Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении лицам, причастным к правонарушению. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 млн грн бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий. К махинациям причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей.