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четверг, 18 февраля 2021 13:39

Коммунальщики столицы объяснили, почему дворы "утонули" в мусоре
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Сбой в графике вывоза мусора из столичных дворов возник из-за нерасчищенного снега и хаотически припаркованных автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевкоммунсервиса.

Фото: КП "Киевкоммунсервис"

"Где есть возможность проехать легковому автомобилю, не всегда есть возможность проехать грузовом мусоровозу. Просим быть внимательными, учитывать погодные условия и парковать собственный автотранспорт с учетом размеров и возможности проезда коммунальной техники", - отметили в сообщении.

По словам коммунальщиков, от снега не расчищены проезжие части улиц и межквартальные проезды. Сугробы есть возле контейнерных площадок. Как следствие, контейнеры грузнут в снег, их невозможно доставать.

Если есть такие трудности, процесс вывоза мусора усложняется. Сначала служба получает от экипажа мусоровоза или жильцов дома сообщение, что невозможно вывезти мусор. После управляющую компанию или райадминистрацию просят устранить препятствия. Только потом на адрес повторно приезжает мусоровоз.

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Известно как минимум о 3 района Киева, где возникла проблема с вывозом бытового мусора. Например, в Дарницком. Жители многоэтажек возмущались через мусорный коллапс во дворах, публикуя фото переполненных баков в соцсетях.

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