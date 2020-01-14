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вторник, 14 января 2020 11:45

Коммунальщики рассказали, когда устранят последствия потопа возле Ocean Plaza

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Коммунальщики рассказали, когда устранят последствия потопа возле Ocean Plaza
Фото:fakty.ua

Повреждение теплосети на улице Антоновича, возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, в Киеве будут ликвидированы в течение суток, до утра 15 января, сообщила пресс-служба КП "Киевтепоэнерго".

"Ликвидацию повреждений возле ТРЦ Ocean Plaza завершат за сутки – утром 15 января", – указано в сообщении на сайте предприятия.

В Киевской горгосадминистрации уточняют, что ремонтные работы будут полностью завершены во второй половине дня.

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"Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до трех ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января", – сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя главы администрации Петра Пантелеева.

На данный момент на месте аварии работают три ремонтные бригады КП "Киевтеплоэнерго" и задействована спецтехника. Планируется полная замена трубопровода на участке длиной 23 метра. Сварочные работы планируют завершить в ночь на 15 января, после чего начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия.

В понедельник вечером у станции метро "Лыбидская" в Голосеевском районе Киева, возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

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