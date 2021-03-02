Коммунальщики объяснили "появление" трещин на мосту Кличко

У Кличко опровергли появление трещин на стеклянном мосту. Фото: Сергей Бригадир

Трещины на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, которые обнаружили в конце февраля, оказались старыми повреждениями.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

По словам коммунальщиков, распространенные фото сделаны в середине декабря прошлого года. Именно тогда эти повреждения обнаружили, но до сих пор не устранили.

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"КП "Инженерный центр", который был заказчиком работ по строительству моста, ожидает поставки нового стекла. Как сообщалось ранее, стеклопакет изготавливается по индивидуальному заказу. Поставка стеклопакета ожидается на конец марта", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что "никаких новых повреждений на пешеходно-велосипедном мосту не зафиксировано".

О якобы "очередной аварии" на мосту сообщил член общественного совета КГГА Сергей Бригадир 26 февраля. По его словам, секцию треснувшего стекла уже не ограждают и не охраняют. Это может завершиться трагически, ведь киевляне "не в состоянии отличить просто грязное и мутное стекло от треснувшего, и становятся на него".