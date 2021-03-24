Коммунальщик на грузовике гонял по встречке и таранил легковушку

В Киеве водитель на грузовике МАЗ коммунального предприятия ехал и таранил автомобиль Chevrolet.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Неадекватный водитель КП "Киевблагоустройство". Свидетели происшествия говорят, что сначала у кинотеатра "Флоренция" водитель выехал на встречную полосу, проехал перекресток на красный сигнал светофора, а потом уже начал атаковать Chevrolet", - говорится в посте.
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Таранить легковушку водитель грузовика продолжил после того, как в присутствии полиции оба остановились и с Chevrolet вышел водитель и пассажир.
Тест на драгере показал, что водитель грузовика трезв. Свой поступок он объяснить не смог.
В Киеве правоохранители поймали нетрезвого водителя, который в прошлом году навеселе спровоцировал ДТП - сбил мать с ребенком.
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