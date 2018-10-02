Когда в Киеве появится горячая вода

Горячая вода может появиться вместе с началом отопительного периода. Фото: Укрінформ

В Киеве около 3 тыс. домов остаются без горячей воды. Она может появиться через неделю или с началом отопительного периода.

Киевтеплоэнерго, обеспечивающее киевлян горячей водой и отоплением, из-за споров вокруг старых долгов не может заключить новый договор на поставку газа с НАК "Нафтогаз". В конце лета чиновники прогнозировали, что его подпишут до середины сентября. Однако этого до сих пор этого не произошло, передает Сегодня.

"Надеемся, что в течение нескольких дней соглашение подпишут. Минфин уже частично выделил деньги для решения вопроса с долгами. Однако после того, как восстановится подача газа на котельные, нужно будет несколько дней, чтобы прогреть системы", - говорит советник заместителя главы КГГА Юлия Грамотная.

Есть другое мнение - горячая вода может появиться вместе с отоплением.

В прошлом году в школах тепло подключили 7 октября. В домах - 16. Дата начала отопительного периода в этом году еще неизвестна. Она зависит от погоды. Батареи включают, когда среднесуточная температура воздуха на улице в течение 3 дней не будет превышать +8°С.

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"В рамках подготовки к отопительному сезону ликвидировали более 5 тыс. аварий и заменили 24 км поврежденных теплосетей. Больше всего в Печерском, Шевченковском, Подольском и Оболонском районах. В Киевтеплоэнерго готовятся ликвидировать большое количество порывов, когда по трубам, наконец, пойдет теплоноситель", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Правда, премьер Владимир Гройсман пообещал, что горячую воду киевлянам дадут в пятницу, 5 октября.

Нафтогаз отказался поставлять газ КП "Киевтеплоэнерго". Его предшественник - компания "Киевэнерго" - должна Нафтогазу 5 млрд грн. 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что 729,5 млн грн долга погасит Кабмин. Остальные задолженности выплатит Киев.