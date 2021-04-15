Когда в Киеве полностью отключат отопление

Киев полностью завершает отопительный сезон, Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В Киеве отопительный сезон завершат в течение ближайших нескольких дней. По состоянию на 15 апреля теплоснабжения уже выключили в 9,5 тыс. жилых домов.

Об этом сообщил директор Киевтеплоэнерго Василий Деревицкий.

"Мы заканчиваем отопительный сезон в Киеве, который длился более 6 месяцев. Где-то через 5 дней мы закончим все переключения. Все социальные места - детские сады, школы, больницы - отключаются по индивидуальным заявкам руководителей этих предприятий", - подчеркнул Деревицкий.

По его словам, отопительный сезон был сложным из-за резкого снижения температуры воздуха. Это привело к увеличению расходов газа на 12%, а производства тепловой энергии - на 17%.

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Решение о завершении отопительного сезона столичные власти принимают, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше +8℃ в течение 3 суток. Так, первое анонсированное выключения тепла в городе в этом году пришлось отложить из-за ухудшения погоды.