Когда в Киеве остановят общественный транспорт

Транспорт в Киеве остановят при 100% загрузки коек в больницах. Фото: пресс-служба Киевпастранса

В Киеве общественный транспорт остановят, если количество койко-место в больницах будет заполнено на 100%. Но транспорт - не главная причина роста количества Covid-больных.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "Новое время".

"Транспорт будут останавливать, только когда загруженность коек в больницах будет 100 процентов. Сегодня делается все возможное, чтобы увеличить количество этих коек. Мы уже имеем положительные результаты в этом направлении", - сказал Рубан в эфире "Общественного радио".

Он добавил, что с 24 марта в столице начали "жестко контролировать" количество пассажиров в транспорте, а 100 водителям уже вынесли предупреждение.

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"Если водители не могут ограничить количество пассажиров, пусть не работают. Пусть закрывают транспорт и не выходят на рейс. Это большая ложь со стороны перевозчиков, которые не могут или не хотят соблюдать правила и подвергают людей инфицирование", - добавил он.

Столичные опорные больницы для больных коронавирусом заполнены почти на 80%.

В Киеве возможно прекращение движения общественного транспорта из-за толпы на остановках. Мэр города Виталий Кличко отмечает, что транспорт курсирует для киевлян, которые обслуживают сферу жизнеобеспечения города. Другие горожане должны ограничить пользование транспортом.