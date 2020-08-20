Когда и где состоится прощание с Патоном

О времени прощания и захоронения будет известно вскоре. Фото: НАН Украины

Прощание с президентом Национальной академии наук Борисом Патоном планируется в клубе Кабинета Министров.

Об этом сообщила пресс-служба НАН Украины.

"Прощание с Б. Патоном планируется в субботу, 22 августа, в клубе Кабинета Министров Украины. Погребение - на Байковом кладбище", - говорится в сообщении.

О времени сообщат позже.

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Украинский ученый, президент НАН Украины, умер на 102-м году жизни. Коллеги Патона рассказали, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем. Патон имел заболевания сердечно-сосудистой системы.