Кнопки спасения от насильников появились в столице

В Киеве появились "антиманиячни" кнопки. Фото: dtp.kiev.ua

В парках и скверах Киева начали появляться "антиманиячные" кнопки.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua

"Когда нажимаешь на кнопку - включается громкая сирена и начинается световая подача сигнала. Хороший знак. Когда будет попытка изнасилования, нужно только добежать до кнопки", - говорится в посте.

Тревожные кнопки установлены на фонарных столбах в сине-белых металлических ящиках. Сверху над ними расположены камеры видеонаблюдения.

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В Киеве разоблачили 42-летнюю сутенершу, которая организовала места разврата. Она снимала квартиры и подыскивала кандидаток для занятия проституцией. Ее 36-летняя сообщница принимала заказы от клиентов и координировала оплату интимных услуг.