Сутенерша организовала сеть притонов

В Киеве разоблачили 42-летнюю сутенершу, которая организовала места разврата. Она снимала квартиры и подыскивала кандидаток для занятия проституцией. Ее 36-летняя сообщница принимала заказы от клиентов и координировала оплату интимных услуг.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Час "отдыха" стоила клиенту от 1 до 1,5 тыс. грн. Полученные деньги проститутки перечисляли на банковские карточки организатора, которая сама их распределяла между ними и сообщницей. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Организатором бизнеса является 42-летняя жительница Киевской области. Она арендовала несколько квартир в Киеве, в которых девушки оказывали услуги. Женщина сама занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в интернете, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками. Также ей помогала еще одна женщина - 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг", - рассказал Алексей Гаврилюк из сектора отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева.

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С целью конспирации незаконной деятельности организатор постоянно меняла мобильные телефоны вместе с номерами, а также адреса притонов.

"Во время обысков у фигуранток и в арендованных квартирах изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику", - добавил полицейский.

Женщин задержали. Им грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, следователи устанавливают других лиц, причастных к указанному правонарушению.

В Волынской области 25-летний житель Иваничивского района в течение года организовывал платные сексуальные услуги. Он искал женщин в возрасте от 19 до 25 лет, преимущественно из сел области. Втягивал их в проституцию.