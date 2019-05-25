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суббота, 25 мая 2019 19:43

Климкин показал реакцию дипломатов решение Трибунала ООН

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Климкин показал реакцию дипломатов решение Трибунала ООН
Министр назвал решение большой победой. Фото: Twitter

Глава МИД Павел Климкин выложил фотографию своих коллег после принятия решения Международного трибунала ООН по поводу украинских моряков.

Заявление МИД России назвал вялым и беззубым в Twitter.

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"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть корабли, а главное - освободить наших моряков. А так выглядит простое дипломатическое счастья. Поздравляю, коллеги", - написал Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Владимиру Зеленскому реформировать Администрацию президента.

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